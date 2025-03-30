الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

ضبط 3 قضايا مخدرات و3 قطع سلاح نارى في حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

 

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية فى دمياط 

وأسفرت الجهود خلال عن  ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين.

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كما ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن 3 فرد محلى - عدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين"لـهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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