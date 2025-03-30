إخماد حريق اندلع في مخزن شركة بمطروح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن مطروح، من السيطرة على حريق نشب فى مخزن تابع لشركة، دون وقوع خسائربشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن مطروح بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن شركة بالساحل الشمالى وعلى الفور الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.