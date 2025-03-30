مصرع صيدلانية أسفل عجلات قطار فى القليوبية
لقيت صيدلانية مصرعها أسفل عجلات قطار، أثناء عبورها شريط السكك الحديد بمحافظة القليوبية.
مصرع صيدلانية أسفل عجلات قطار فى القليوبية
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بمصرع صيدلانية "منار.ع" مقيمة بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد.
ونقلت سيارة إسعاف الجثة لمشرحة تحت تصرف النيابة، ويقوم رجال الشرطة بإجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة، وتحرر محضر اللازم بالواقعة.
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