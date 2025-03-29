أخبار مصر: حسم أول أيام العيد، قصة غلق محلات "بلبن" بالسعودية، قفزة جنونية للذهب في مصر، رقم كارثي لضحايا زلزال ميانمار

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يوم الحسم، دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر شوال وتحدد موعد أول أيام عيد الفطر

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال لعام 1446 هجريًّا، اليوم السبت الموافق 29 من شهر رمضان المبارك وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة كافة محافظات الجمهورية.

بعض الرهائن مقابل هدنة بالعيد، مقترح جديد ينتظر بيان ترامب بشأن غزة

مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 12 يومًا عقب خرق الهدنة، وبينما أعلنت حماس أن المحادثات بين الحركة والوسطاء من أجل استئناف وقف إطلاق النار تكثّفت في الأيام الأخيرة، جدّ جديد على الملف.

بعد مزاعم حالات التسمم، هل أغلقت محلات "بلبن" في السعودية؟

محلات بلبن، تداول مواطنون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إغلاق محلات بلبن بعد زعم وجود أكثر من 26 حالة تسمم غذائي في الرياض.

كسوف للشمس نهاية رمضان، مدته 4 ساعات ولن يرى في مصر

يشهد العالم ظاهرة فلكية تزامنًا مع نهاية شهر رمضان، حيث من المقرر أن يحدث كسوف جزئي للشمس اليوم السبت في عدة مناطق من العالم.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من ألف قتيل و2300 جريح (فيديو)

لقي 1002 شخص مصرعهم وأصيب 2376 آخرين أمس الجمعة إثر زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب وسط ميانمار.

مستشهدا بأحداث مباراة سيراميكا، ميدو يكشف عن تطور جديد بملف تجديد زيزو

أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق سيجدد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

جنون الذهب، عيار 24 يسجل 5000 جنيه لأول مرة في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا ببداية حركة تداولات اليوم السبت 29 مارس 2025 في سعر الجرام حيث سجل عيار 24 حوالي 5000 جنيه لأول مرة في تاريخ تسعير الذهب في مصر، بارتفاع 30 جنيهًا مقارنة بحركة تعاملات أمس الجمعة، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو شخصين بأحد الشوارع يقومان بحركات غريبة بسبب تعاطي مخدرات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان بالقليوبية تبدو عليهما آثار تعاطي المواد المخدرة.

مصادر إيرانية تنشر نص رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني

كشفت مصادر إيرانية عن "نص الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي" إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، والتي اعتبرت تطورًا مهمًّا في العلاقات بين البلدين.

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 مارس 2025 والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم السبت 29 مارس 2025، إقامة عدة مباريات قوية وهامة في الملاعب العربية والأوروبية.

علشان رؤية الأطفال، مشاجرة بين أب وأسرة طليقته في ناد شهير بالشيخ زايد

اندلعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل ناد شهير بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة واقتياد أطرافها إلى قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة.

ارتفاع يصل إلى 40 جنيها في أسعار اللحوم قبل عيد الفطر

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك قبل أيام من عيد الفطر المبارك، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بسبب ملصق مضلل، سحب عبوات قهوة شهيرة من الأسواق الأمريكية

أعلنت شركة "ماسيمو زانيتي" للمشروبات في الولايات المتحدة عن سحب طوعي لبعض عبوات قهوة "ترافيرس سيتي شيري" المطحونة (سعة 12 أونصة) بعد اكتشاف خطأ في الملصق.

جثث تتطاير في الهواء، مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في تصادم مروع بالعياط

لقي شابان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين في حادث تصادم مروع وقع بين دراجتين ناريتين، على الطريق الرئيسي بدائرة مركز شرطة العياط وتم نقلهم إلى المستشفى.

وسط ضغوط شديدة، استقالة رئيسة جامعة كولومبيا

قالت جامعة كولومبيا: إن الرئيسة المؤقتة للجامعة كاترينا آرمسترونج استقالت من منصبها في وقت تواجه فيه الجامعة التي تتخذ من نيويورك مقرًّا ضغوطًا شديدة من الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان بخصوص كيفية تعاملها مع احتجاجات داعمة للفلسطينيين العام الماضي.

أستاذ بتكنولوجيا الأغذية تقدم روشتة البرنامج الغذائي الأمثل بعد صيام شهر رمضان

تواصل الدكتورة عفاف محمد علي الأستاذ بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، تقديم نصائحها لاستقبال عيد الفطر المبارك.

صفقة ضخمة، ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس

أعلن الملياردير إيلون ماسك، استحواذ شركة "إكس إيه آي" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، والمعروفة سابقًا باسم "تويتر".

نائب ترامب يتحدى الأمريكيين: لن يقال أي مسؤول بسبب فضيحة سينجال

أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الجمعة، أن أي مسؤول لن يقال على خلفية الخطأ الأمني الذي وقع في حلقة الرسائل عبر تطبيق "سيجنال"، بعدما تمت إضافة صحفي بالخطأ أثناء مناقشة كبار المسؤولين العسكريين للضربات ضد الحوثيين في اليمن.

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