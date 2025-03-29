السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كسوف للشمس نهاية رمضان، مدته 4 ساعات ولن يرى في مصر

كسوف الشمس، فيتو
كسوف الشمس، فيتو
ads

يشهد العالم ظاهرة فلكية تزامنًا مع نهاية شهر رمضان، حيث من المقرر أن يحدث كسوف جزئي للشمس اليوم السبت في عدة مناطق من العالم.

وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن العالم يشهد كسوفًا جزئيًّا للشمس.

ويمكن رؤيته في (أوروبا – شمال آسيا – شمال/غرب إفريقيا – جزء كبير من أمريكا الشمالية – شمال أمريكا الجنوبية – المحيط الأطلسي – القطب الشمالي) وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 94 ٪ من قرص الشمس.
و يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وثلاثًا وخمسين دقيقة تقريبًا وهذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر.


يذكر أن الكسوف الجزئي التالي للشمس يحدث في 21 سبتمبر 2025 ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية (الهجرية)، حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا اتفاق المعادن واشنطن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي المساعدات الأمريكية

الأكثر قراءة

الأمن يكشف ملابسات فيديو شخصين بأحد الشوارع يقومان بحركات غريبة بسبب تعاطي مخدرات

يوم الحسم، دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر شوال وتحدد موعد أول أيام عيد الفطر

بعد مزاعم حالات التسمم، هل أغلقت محلات "بلبن" في السعودية؟

تفاصيل قرار وشروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

علشان رؤية الأطفال، مشاجرة بين أب وأسرة طليقته في ناد شهير بالشيخ زايد

جثث تتطاير في الهواء، مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في تصادم مروع بالعياط

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 29 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس

منوعات

المزيد

صفقة ضخمة، ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس

الكحك والحناء والفسيخ أبرزها، مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم

الملك تشارلز يظهر بعد دخوله المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان (فيديو وصور)

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ليس التحرش بالأطفال فقط.. قضايا مهمة تناولها مسلسل لام شمسية (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة ميسرة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ طه النعماني من سورة البقرة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 29 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية