بعد مزاعم حالات التسمم، هل أغلقت محلات "بلبن" في السعودية؟

محلات بلبن، تداول مواطنون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إغلاق محلات بلبن بعد زعم وجود أكثر من 26 حالة تسمم غذائي في الرياض.

حقيقة إغلاق محلات بلبن بالسعودية

وقال سعوديون في منشوراتهم على منصة إكس، إن القرار غلق محلات بلبن بالرياض جاء بعد الشكاوى العديدة التي تقدم بها الضحايا من جميع أنحاء المدينة، وبناءً عليه، أغلقت جميع فروع المحلات والمقر الرئيسي في الرياض لضمان سلامة المواطنين.

وبالتحري عن تداولات السعوديين حول هذا الأمر اتضح أن الصور المرفقة لشعار الإغلاق قديمة وتعود إلى عام 1422هـ وصادرة من بلدية الخبر وليس الرياض وتخص إغلاق إحدى المنشآت المخالفة في الخبر.

إضافة إلى أن الشعار الموجود في الصورة يشير إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تم تغييرها منذ فترة طويلة إلى وزارة البلديات والإسكان.

هل أغلقت محلات بلبن بالسعودية

كما لم تصدر أي جهة رسمية سعودية ما يؤكد وجود حالات تسمم جماعي من فروع بلبن في الرياض أو أي منطقة أخرى.

كما لم تتطرق أي وسائل إعلام سعودية لحادث التسمم باستثناء صحيفة عكاظ التي ذكرت أن سلسلة محلات «بلبن» اختفت من تطبيقات التواصل الإلكترونية بشكل مفاجئ، وهو ما يعزز الأخبار المتداولة عن إغلاق جميع فروع «بلبن» في السعودية بعد بلاغات مواطنين ومقيمين عن حالات تسمم غذائي في الرياض وعدد من مناطق المملكة.

وتساءلت الصحيفة: هل أغلقت محلات بلبن بالسعودية؟ مؤكدة في نفس الوقت عدم صدور بيان رسمي من الجهات المعنية.

يذكر أن الفرق الميدانية للرقابة الصحية التابعة لأمانات المناطق والهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) تطبق تدابير صحية ورقابية صارمة لضمان سلامة الأغذية في السعودية، وتشمل التدابير وضع مواصفات ومعايير للمنتجات الغذائية لضمان جودتها وسلامتها وتقييم وتحليل المخاطر الفيزيائية والكيميائية والميكروبية المرتبطة بالأغذية لتقليل التهديدات الصحية، فضلًا عن عمليات التفتيش والرقابة الدورية على المنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالمعايير، وكذلك تنظيم برامج تدريبية لتثقيف العاملين في قطاع الأغذية حول ممارسات النظافة والسلامة.

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