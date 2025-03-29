علشان رؤية الأطفال، مشاجرة بين أب وأسرة طليقته في ناد شهير بالشيخ زايد

اندلعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل ناد شهير بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة واقتياد أطرافها إلى قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة.

ودارت أحداث المشاجرة بعدما توجه أحد الأشخاص لحضور ميعاد الرؤية المخصص لأطفاله، إلا أن الأطفال لم يحضروا، وحضرتْ بدلًا منهم والدتهم برفقة أختها وأحد أقاربها.

وقام ابن عم الأم بالاعتداء اللفظي والجسدي على الأب ووالده المسن، الذي يُقال إنه يمتلك أيضًا حكم رؤية كجد للأطفال.

وتعرضت جدة الأطفال، لإهانات واعتداء لفظي من قِبل والدة الأطفال وشقيقتها، إلى جانب تعرضها للدفع والسب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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