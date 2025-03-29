بعض الرهائن مقابل هدنة بالعيد، مقترح جديد ينتظر بيان ترامب بشأن غزة

مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 12 يومًا عقب خرق الهدنة، وبينما أعلنت حماس أن المحادثات بين الحركة والوسطاء من أجل استئناف وقف إطلاق النار تكثّفت في الأيام الأخيرة، جدّ جديد على الملف.

بعض الرهائن مقابل هدنة بعيد الفطر

فقد رأى تقرير إسرائيلي جديد أن الحركة قد لا تمانع بإطلاق سراح بعض الرهائن مقابل هدنة عيد الفطر، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان).

وأضافت القناة أنه لا يزال من غير الواضح ما هي مطالب الحركة مقابل دفعة صغيرة من الأسرى، من بينهم عيدان ألكسندر (الجندي الأمريكي الإسرائيلي الوحيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي)، لكنها أكدت أن حماس تريد وقف إطلاق النار.

كما ذكرت أن الوسطاء يرون استعدادًا لدى بعض كبار أعضاء حركة حماس لإطلاق سراح عدد صغير من الرهائن لتأمين هدنة خلال عطلة عيد الفطر في نهاية شهر رمضان، موضحة أن مساعي مكثفة بمشاركة الولايات المتحدة وقطر تجري بشأن الاقتراح.

وتابعت أن الاتفاق لم يكن مرتبطا بعيد الفطر بقدر ما كان مرتبطًا بالاحتجاجات التي اندلعت ضد حماس في مختلف أنحاء غزة خلال الأيام القليلة الماضية، زاعمة أن الحركة تريد قمع المحتجين، ولا تستطيع فعل ذلك بسبب استئناف إسرائيل عملياتها في غزة، حيث يستهدف الاحتلال عناصرها الذين يكتشفهم في العراء، بحسب التقرير.

أيضًا زعمت الشبكة أن وقف إطلاق النار، حتى لو كان لعدة أيام، من شأنه أن يسمح لحماس بالسيطرة على الاحتجاجات، التي كانت مصدرًا رئيسيًّا للقلق داخل الحركة.

وجاء التقرير بعد يوم من تصريح دبلوماسي عربي كبير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن قطر قدمت لحماس اقتراحًا أمريكيًّا جديدًا لاستعادة وقف إطلاق النار من خلال إطلاق سراح ألكسندر، مقابل إصدار الرئيس دونالد ترامب بيانا يدعو فيه إلى الهدوء في غزة واستئناف المفاوضات من أجل إنهاء دائم للقتال.



مساع مكثّفة

يذكر أن حماس كانت رفضت بالفعل اقتراحا سابقا من المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والذي سعى إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وأصرت على الالتزام بشروط الاتفاق الموقع في يناير، والذي كان من المقرر أن يدخل مرحلته الثانية في الثاني من مارس.

وتتضمن هذه المرحلة إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء المتبقين مقابل الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة وإنهاء الحرب.

إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض وقف الحرب حتى تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية، وبالتالي رفض الدخول في المرحلة الثانية، بل سعى بدلًا من ذلك إلى تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المؤقت.

وبعد أكثر من أسبوعين من الجمود، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في جميع أنحاء غزة في 18 مارس.

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