السبت 29 مارس 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو شخصين بأحد الشوارع يقومان بحركات غريبة بسبب تعاطي مخدرات

شخص يقوم بحركات غريبة
شخص يقوم بحركات غريبة في الشارع، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان بالقليوبية تبدو عليهما آثار تعاطي المواد المخدرة.

 

 

 


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تضمنه مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية يبدو عليهما آثار تعاطي المواد المخدرة.

 

فيديو شخصين في أحد الشوارع وأداء حركات غريبة إثر تعاطي مخدرات

 


وبالفحص وإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وضبطهما مقيمين بالقليوبية "سبق اتهام أحدهما في جناية "مخدرات"".

 

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 وبمواجهتهما اعترفا بكونهما من متعاطي المواد المخدرة، وأضافا بتحصلهما على المخدر من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة، تم ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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