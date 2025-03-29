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حوادث

جثث تتطاير في الهواء، مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في تصادم مروع بالعياط

تصادم دراجتين ووقوع
تصادم دراجتين ووقوع مصابين في العياط، فيتو

لقي شابان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين في حادث تصادم مروع وقع بين دراجتين ناريتين، على الطريق الرئيسي بدائرة مركز شرطة العياط وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث تصادم بين دراجتين ناريتين في مركز العياط، ووجود مصابين ومتوفين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وتبين وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل جثتي الشابين إلى المشرحة تحت تصرف في النيابة العامة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد شهود عيان بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه أثناء القيادة، ما تسبب في الاصطدام المباشر بين الدراجتين، وأسفر عن تطاير الركاب وسقوطهم على الأرض بقوة.


وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

كما تم استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم ومعرفة التفاصيل الكاملة للحادث، فيما أمرت النيابة العامة بفحص الدراجتين الناريتين والتأكد من حالتهما الفنية.

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