بسبب ملصق مضلل، سحب عبوات قهوة شهيرة من الأسواق الأمريكية

أعلنت شركة "ماسيمو زانيتي" للمشروبات في الولايات المتحدة عن سحب طوعي لبعض عبوات قهوة "ترافيرس سيتي شيري" المطحونة (سعة 12 أونصة) بعد اكتشاف خطأ في الملصق.



فبينما وُصفت القهوة بأنها "منزوعة الكافيين"، إلا أنها تحتوي على الكافيين بالفعل.

وجاء هذا الإجراء بعد تقرير صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، كشف أن 692 عبوة بيعت بعلامة غير صحيحة، ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية للمستهلكين الذين يتجنبون الكافيين.

وأُرسلت العبوات الخاطئة إلى مراكز التوزيع ومتاجر التجزئة في 15 ولاية أمريكية، تشمل: كولورادو وأيوا وإلينوي وإنديانا وكانساس وكنتاكي وميشيجان ومينيسوتا وكارولاينا الشمالية وداكوتا الشمالية ونبراسكا وأوهايو وداكوتا الجنوبية وويسكونسن ووايومنج.

وبدأت عملية السحب في 13 مارس، وصنفتها FDA على أنها "سحب من الفئة الثانية"، ما يعني أن استهلاك المنتج قد يسبب آثارا صحية ضارة مؤقتة أو قابلة للعلاج، مع انخفاض احتمال حدوث مضاعفات خطرة.

وفيما يلي تفاصيل المنتج المسحوب:

- تاريخ أفضلية الاستخدام، قبل 3 أغسطس 2025.

- رمز المنتج العالمي (UPC): 0 70253 11080 1.

- الرمز المطبوع على العبوة: "يفضل استخدامه قبل 080325 V 15:37 C".

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من أن تصنيف القهوة بأنها "منزوعة الكافيين" لا يعني أنها خالية تماما من الكافيين، بل تحتوي على كميات ضئيلة منه. فمثلا، تحتوي القهوة منزوعة الكافيين على ما بين 2 إلى 15 ملغ من الكافيين لكل كوب (سعة 8 أونصات)، ما قد يشكل مشكلة لمن يعانون من حساسية الكافيين.

ولم يكن هذا السحب الوحيد خلال الأسبوع، حيث أعلنت شركة "فريتو-لاي" يوم الأربعاء الماضي عن سحب عدد محدود من أكياس رقائق تورتيلا الذرة الصفراء التقليدية من "توستيتوس كانتينا" (13 أونصة)، بعد اكتشاف احتوائها بالخطأ على رقائق بنكهة جبن الناتشو، ما يعرض المستهلكين الذين يعانون من حساسية الحليب للخطر.

وفي وقت سابق من الأسبوع، تم سحب 864 من صناديق كوكاكولا بسبب تلوثها بجزيئات بلاستيكية، ما أدى إلى تأثر أكثر من 10000 عبوة صودا، وجرى توزيع هذه العبوات في إلينوي وويسكونسن.

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