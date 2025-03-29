ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من ألف قتيل و2300 جريح (فيديو)
زلزال ميانمار، لقي 1002 شخص مصرعهم وأصيب 2376 آخرين أمس الجمعة إثر زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب وسط ميانمار.
وتسبب الزلزال بتصدُّع بعض طرقات العاصمة نايبيداو، في حين شعر سكان في الصين بالهزة.
وبحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تم تحديد مركزه في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترًا شمال غرب مدينة ساجاينج على عمق 10 كيلومترات.
وأضافت الهيئة أن زلزالًا آخر ضرب ميانمار بعد الزلزال الأول بـ 12 دقيقة، بقوة بلغت 6.4 درجة.
في غضون ذلك، قال مسؤول في ميانمار، إن أحد المستشفيات الرئيسية في العاصمة نايبيداو تحول إلى "منطقة تضم عددًا كبيرًا من الضحايا" بعد الزلزال.
ووجه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار نداء للحصول على مساعدات إنسانية دولية، وأعلن حالة الطوارئ في ست مناطق.
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أطلقت نظامها لإدارة الحالات الطارئة بعد الزلزال في بورما، إضافة إلى استنفار مركزها اللوجستي في دبي استعدادا للاهتمام بالجرحى.
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