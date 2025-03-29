ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من ألف قتيل و2300 جريح (فيديو)

زلزال ميانمار، لقي 1002 شخص مصرعهم وأصيب 2376 آخرين أمس الجمعة إثر زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب وسط ميانمار.



وتسبب الزلزال بتصدُّع بعض طرقات العاصمة نايبيداو، في حين شعر سكان في الصين بالهزة.

وبحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تم تحديد مركزه في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترًا شمال غرب مدينة ساجاينج على عمق 10 كيلومترات.

❗️🇲🇲 - Myanmar is experiencing scenes straight out of a disaster movie.



A major hospital in the capital, Naypyidaw, has been designated a "mass casualty area" following a powerful earthquake that struck the country on March 28, 2025.



The 7.7 magnitude quake, centered near… pic.twitter.com/SD3sgcUlff March 28, 2025

وأضافت الهيئة أن زلزالًا آخر ضرب ميانمار بعد الزلزال الأول بـ 12 دقيقة، بقوة بلغت 6.4 درجة.

في غضون ذلك، قال مسؤول في ميانمار، إن أحد المستشفيات الرئيسية في العاصمة نايبيداو تحول إلى "منطقة تضم عددًا كبيرًا من الضحايا" بعد الزلزال.

Mandalay’s historic Shwe Boan Shein Mosque, in Myanmar destroyed. Dozen dead or missing inside. #earthquake pic.twitter.com/dBGiMeCHhx — Anonymous (@YourAnonCentral) March 28, 2025

ووجه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار نداء للحصول على مساعدات إنسانية دولية، وأعلن حالة الطوارئ في ست مناطق.

Heart-breaking footage of people searching for loved ones in Myanmar after the M7.7 earthquake 😭



This video has broken me. Having a break now. pic.twitter.com/GSsdMh1NtU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 28, 2025

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أطلقت نظامها لإدارة الحالات الطارئة بعد الزلزال في بورما، إضافة إلى استنفار مركزها اللوجستي في دبي استعدادا للاهتمام بالجرحى.

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