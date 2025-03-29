السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نائب ترامب يتحدى الأمريكيين: لن يقال أي مسؤول بسبب فضيحة سينجال

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، فيتو

فضيحة سينجال، أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الجمعة، أن أي مسؤول لن يقال على خلفية الخطأ الأمني الذي وقع في حلقة الرسائل عبر تطبيق "سيجنال"، بعدما تمت إضافة صحفي بالخطأ أثناء مناقشة كبار المسؤولين العسكريين للضربات ضد الحوثيين في اليمن.

وفي تصريحات أدلى بها من قاعدة عسكرية أمريكية في جرينلاند، قال فانس إن "من يظن أن بإمكانه الضغط على ترامب لإقالة أحد فهو مخطئ"، مضيفًا: "نحن نساند بالكامل فريق الأمن القومي لدينا"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

قاض أمريكي يستعد لإصدار أمر ضد مسؤولي إدارة ترامب بشأن فضيحة سيجنال

والخميس قال قاض فيدرالي، إنه سيأمر إدارة ترامب بالتحفظ على سجلات دردشة نصية ناقش خلالها كبار مسؤولي الأمن القومي تفاصيل حساسة تتعلق بخطط توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد الحوثيين في اليمن.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرج خلال جلسة استماع إنه سيصدر أمرًا تقييديًّا مؤقتًا يمنع مسؤولي الإدارة الأمريكية من تدمير الرسائل المرسلة عبر تطبيق المراسلة المشفر سيجنال.

وقدمت منظمة "أمريكان أوفرسايت"، وهي منظمة رقابية غير ربحية، الطلب بإصدار الأمر القضائي، فيما قال محام حكومي إن الإدارة بالفعل بصدد اتخاذ خطوات لجمع الرسائل وحفظها.


وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية قد نشرت، الأربعاء، كامل الدردشة التي جرت عبر تطبيق سيجنال.

وكان رئيس تحرير المجلة، جيفري جولدبرج، قد أُضيف إلى مجموعة الدردشة التي شارك فيها كل من وزير الدفاع بيت هيجسيث، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد.

وأعلن والتز عن تحمله "المسؤولية الكاملة" عن تسريب خطة عسكرية بشأن توجيه ضربة للحوثيين في اليمن.

ترامب يعتزم السيطرة على جرينلاند

وفي سياق متصل، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن السيطرة على جرينلاند تمثل "ضرورة من أجل السلام العالمي"، مجددًا رغبته في ضم الإقليم الدنماركي الغني بالموارد الطبيعية إلى الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة فانس إلى القاعدة الأمريكية في بيتوفيك، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لجرينلاند، حيث رافقه مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الطاقة كريس رايت، بالإضافة إلى زوجته أوشا فانس.

وقال فانس لدى وصوله: "ترامب يولي أهمية قصوى لأمن القطب الشمالي، وكما تعلمون جميعًا، فإن هذه القضية ستزداد أهمية خلال العقود القادمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فضيحة سينجال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تطبيق سيجنال الحوثيين في اليمن قاعدة عسكرية أمريكية في جرينلاند فريق الأمن القومي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الأكثر قراءة

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببني سويف

بعد صعود الزمالك وبيراميدز، تحديد موعد نهائي كأس مصر خلال أيام

مصدر يكشف سر جلوس زيزو على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا

يوم الحسم، دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر شوال وتحدد موعد أول أيام عيد الفطر

أول تعليق من محكمة العدل الدولية على دعوى رفعها السودان ضد الإمارات

يستمر 3 ساعات، غدا كسوف جزئى للشمس لا يمكن رؤيته فى مصر

أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 28 مارس 2025

أول قرار من بيسيرو بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر

منوعات

المزيد

الكحك والحناء والفسيخ أبرزها، مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم

الملك تشارلز يظهر بعد دخوله المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان (فيديو وصور)

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

اختبأ على أنه وحش، رجل يرعب الأطفال في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ليس التحرش بالأطفال فقط.. قضايا مهمة تناولها مسلسل لام شمسية (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية هلال العيد في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معجزات الرسول، صحابي عاش قرنا وأنجب 100 من الأبناء ببركة دعاء النبي

ماذا يفعل الشخص الذي سافر إلى دولة يختلف فيها موعد العيد عن بلده الأصلي؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية