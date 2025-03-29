نائب ترامب يتحدى الأمريكيين: لن يقال أي مسؤول بسبب فضيحة سينجال

فضيحة سينجال، أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الجمعة، أن أي مسؤول لن يقال على خلفية الخطأ الأمني الذي وقع في حلقة الرسائل عبر تطبيق "سيجنال"، بعدما تمت إضافة صحفي بالخطأ أثناء مناقشة كبار المسؤولين العسكريين للضربات ضد الحوثيين في اليمن.

وفي تصريحات أدلى بها من قاعدة عسكرية أمريكية في جرينلاند، قال فانس إن "من يظن أن بإمكانه الضغط على ترامب لإقالة أحد فهو مخطئ"، مضيفًا: "نحن نساند بالكامل فريق الأمن القومي لدينا"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

قاض أمريكي يستعد لإصدار أمر ضد مسؤولي إدارة ترامب بشأن فضيحة سيجنال

والخميس قال قاض فيدرالي، إنه سيأمر إدارة ترامب بالتحفظ على سجلات دردشة نصية ناقش خلالها كبار مسؤولي الأمن القومي تفاصيل حساسة تتعلق بخطط توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد الحوثيين في اليمن.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرج خلال جلسة استماع إنه سيصدر أمرًا تقييديًّا مؤقتًا يمنع مسؤولي الإدارة الأمريكية من تدمير الرسائل المرسلة عبر تطبيق المراسلة المشفر سيجنال.

وقدمت منظمة "أمريكان أوفرسايت"، وهي منظمة رقابية غير ربحية، الطلب بإصدار الأمر القضائي، فيما قال محام حكومي إن الإدارة بالفعل بصدد اتخاذ خطوات لجمع الرسائل وحفظها.



وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية قد نشرت، الأربعاء، كامل الدردشة التي جرت عبر تطبيق سيجنال.

وكان رئيس تحرير المجلة، جيفري جولدبرج، قد أُضيف إلى مجموعة الدردشة التي شارك فيها كل من وزير الدفاع بيت هيجسيث، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد.

وأعلن والتز عن تحمله "المسؤولية الكاملة" عن تسريب خطة عسكرية بشأن توجيه ضربة للحوثيين في اليمن.

ترامب يعتزم السيطرة على جرينلاند

وفي سياق متصل، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن السيطرة على جرينلاند تمثل "ضرورة من أجل السلام العالمي"، مجددًا رغبته في ضم الإقليم الدنماركي الغني بالموارد الطبيعية إلى الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة فانس إلى القاعدة الأمريكية في بيتوفيك، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لجرينلاند، حيث رافقه مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الطاقة كريس رايت، بالإضافة إلى زوجته أوشا فانس.

وقال فانس لدى وصوله: "ترامب يولي أهمية قصوى لأمن القطب الشمالي، وكما تعلمون جميعًا، فإن هذه القضية ستزداد أهمية خلال العقود القادمة".

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