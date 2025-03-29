مواعيد مباريات اليوم السبت 29 مارس 2025 والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم السبت 29 مارس 2025، إقامة عدة مباريات قوية وهامة في الملاعب العربية والأوروبية.

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

دبا الحصن ضد العين

الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



اتحاد كلباء ضد الوحدة

الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: الشارقة الرياضية



مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام ضد كريستال بالاس

الساعة: 2:15 مساء بتوقيت مصر، 3:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



برايتون ضد نوتنجهام فورست

الساعة: 7.15 مساء بتوقيت مصر، 8:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسييداد ضد بلد الوليد

الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد

الساعة: 7:15 مساء بتوقيت مصر، 8:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



ألافيس ضد رايو فاليكانو

الساعة: 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت



ريال مدريد ضد ليجانيس

الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد جنوى

الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1



ليتشي ضد روما

الساعة: 9:45 مساء بتوقيت مصر، 10:45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونيخ ضد سانت باولي

الساعة: 4:30 مساء بتوقيت مصر، 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت

الساعة: 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان ضد باريس سان جيرمان

الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4



موناكو ضد نيس

الساعة: 10.05 مساء بتوقيت مصر، 11:05 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

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