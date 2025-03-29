السبت 29 مارس 2025
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صحة ومرأة

أستاذ بتكنولوجيا الأغذية تقدم روشتة البرنامج الغذائي الأمثل بعد صيام شهر رمضان

الدكتورة عفاف محمد
الدكتورة عفاف محمد علي، فيتو

تواصل الدكتورة عفاف محمد علي الأستاذ بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، تقديم نصائحها لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وبعد أن حذرت أمس في تصريحاتها لـ"فيتو"، من الإفراط في تناول كعك العيد، تقدم اليوم إرشادات صحية غذائية مع استقبال عيد الفطر المبارك والبرنامج الغذائي الأمثل بعد صيام شهر رمضان.



البرنامج الغذائي الأمثل بعد صيام شهر رمضان


وقالت الدكتورة عفاف إن الانتقال الآمن من خصوصية شهر الصيام الغذائية إلى الأيام العادية ننصح بالآتي:


-الانتقال من النمط الرمضاني إلى النمط المعتاد ببطء، لتجنب الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى حيث تتقلص المعدة بسبب الصيام، وتقلّ قدرتها على هضم الكثير من الطعام.


- أهمية الاعتدال في الأكل "للحفاظ على وزن صحي بعد شهر الصيام، أو استعادة الرشاقة عند زيادة الوزن".


-العودة إلى تناول 3 إلى 4 وجبات مُوزعة على مدار اليوم، والحد من الوجبات السريعة التي غالبًا ما يتناولها الناس خارج المنزل، ويكون الجسم أكثر عرضة لعسر الهضم وحموضة المعدة بعد شهر الصيام.


- كذلك الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقلية لتجنب إرهاق الجهاز الهضمي وأيضًا لتجنب زيادة الوزن لذلك ننصح باختيار طرق طهي صحيه مثل الشوي أو السوتيه أو الطهي بالبخار. 


- الوجبات تكون بكميات أقل، وتفصل بينها من 3 إلى 4 ساعات فهذا يساعد الجهاز الهضمي على التخلص من الفضلات.


- أهمية تنويع الطعام للحصول على العناصر الغذائية المفيدة، والاستغناء عن تناول الفيتامينات المكملات.


- محاولة الإكثار من تناول مصادر الألياف" كالفاكهة والخضراوات النيئة والمعصورة، والخضار المطبوخ أو على هيئة حساء، والحبوب والفاصولياء، والمكسرات"، بالإضافة إلى السمك المشوي والدجاج المنزوع الجلد واللحوم القليلة الدهون وغير المُصنّعة، والبيض والزبادي غير المُحلى، ومحاولة استبدال التمر والتين المجفف والفاكهة المجففة التي كان من المعتاد تناولها في رمضان لغناها بالحديد والألياف ومضادات الأكسدة؛ بالكعك المملوء بالسعرات الحرارية لمساعدة الجسم على التعافي بشكل صحي.


-البدء في نشاط بدني منتظم للمساعدة في تحسين عملية الهضم وزيادة معدل الأيض.


- تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة لتجنب حدوث مشاكل بالجهاز الهضمي، وحاول تناول وجبتك الأخيرة قبل ثلاث ساعات من وقت النوم لإعطاء الوقت الكافي لهضم الطعام بشكل صحيح.


- التأكد من شرب كمية كافية من الماء.

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الدكتورة عفاف محمد على الاستاذ بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية عيد الفطر المبارك كعك العيد البرنامج الغذائي ارشادات صحية غذائية صيام شهر رمضان النمط الرمضاني

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