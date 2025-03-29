السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

صفقة ضخمة، ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس

ماسك، فيتو
ماسك، فيتو

أعلن الملياردير إيلون ماسك، استحواذ شركة "إكس إيه آي" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، والمعروفة سابقًا باسم "تويتر".

وأوضح "ماسك" في منشور عبر "إكس" الجمعة، أن الصفقة كانت عبارة عن صفقة أسهم بالكامل، وقدرت قيمة منصة التواصل الاجتماعي بـ 33 مليار دولار، مشيرًا إلى قيمتها تبلغ 45 مليار دولار، بعد إضافة 12 مليار دولار من الديون.

وأضاف أن الصفقة قيمت شركة الذكاء الاصطناعي بـ 80 مليار دولار، قائلًا: "مستقبل شركتي إكس إيه آي وإكس مترابط. واليوم، نتخذ رسميًا خطوة دمج البيانات والنماذج والحوسبة والمواهب".

وأوضح ماسك أن عدد مستخدمي منصة "إكس" تجاوز 600 مليون مستخدم، مشيرًا إلى أن مستقبلها بات "متشابكًا" مع مستقبل شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"، التي تأسست قبل عامين.

وفي حديثه عن اندماج الشركتين، أوضح ماسك: "اليوم، نخطو خطوة رسمية نحو دمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والمواهب"، مضيفًا أن "هذه الخطوة ستتيح لنا بناء منصة لا تكتفي بعكس العالم، بل تساهم بشكل فاعل في تسريع التقدم البشري" وفق تعبيره.

 

يُذكر أن إيلون ماسك استحوذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار في أواخر عام 2022، في صفقة شملت التزامات ديون، وأطلق "إكس إيه آي" في العام التالي، مستثمرًا مليارات الدولارات في شراء الشرائح المتطورة من "إنفيديا" لدعم مشروعه الطموح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي إكس إيه آي منصة إكس شركة إكس إيه آي مجال الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

يوم الحسم، دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر شوال وتحدد موعد أول أيام عيد الفطر

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببني سويف

جثث تتطاير في الهواء، مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في تصادم مروع بالعياط

مستشهدا بأحداث مباراة سيراميكا، ميدو يكشف عن تطور جديد بملف تجديد زيزو

تفاصيل قرار وشروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

بعد صعود الزمالك وبيراميدز، تحديد موعد نهائي كأس مصر خلال أيام

مصدر يكشف سر جلوس زيزو على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا

يستمر 3 ساعات، غدا كسوف جزئى للشمس لا يمكن رؤيته فى مصر

منوعات

المزيد

صفقة ضخمة، ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس

الكحك والحناء والفسيخ أبرزها، مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم

الملك تشارلز يظهر بعد دخوله المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان (فيديو وصور)

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ليس التحرش بالأطفال فقط.. قضايا مهمة تناولها مسلسل لام شمسية (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 29 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية هلال العيد في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معجزات الرسول، صحابي عاش قرنا وأنجب 100 من الأبناء ببركة دعاء النبي

المزيد
الجريدة الرسمية