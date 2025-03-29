صفقة ضخمة، ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس

أعلن الملياردير إيلون ماسك، استحواذ شركة "إكس إيه آي" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، والمعروفة سابقًا باسم "تويتر".

وأوضح "ماسك" في منشور عبر "إكس" الجمعة، أن الصفقة كانت عبارة عن صفقة أسهم بالكامل، وقدرت قيمة منصة التواصل الاجتماعي بـ 33 مليار دولار، مشيرًا إلى قيمتها تبلغ 45 مليار دولار، بعد إضافة 12 مليار دولار من الديون.

وأضاف أن الصفقة قيمت شركة الذكاء الاصطناعي بـ 80 مليار دولار، قائلًا: "مستقبل شركتي إكس إيه آي وإكس مترابط. واليوم، نتخذ رسميًا خطوة دمج البيانات والنماذج والحوسبة والمواهب".

وأوضح ماسك أن عدد مستخدمي منصة "إكس" تجاوز 600 مليون مستخدم، مشيرًا إلى أن مستقبلها بات "متشابكًا" مع مستقبل شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"، التي تأسست قبل عامين.

وفي حديثه عن اندماج الشركتين، أوضح ماسك: "اليوم، نخطو خطوة رسمية نحو دمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والمواهب"، مضيفًا أن "هذه الخطوة ستتيح لنا بناء منصة لا تكتفي بعكس العالم، بل تساهم بشكل فاعل في تسريع التقدم البشري" وفق تعبيره.

يُذكر أن إيلون ماسك استحوذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار في أواخر عام 2022، في صفقة شملت التزامات ديون، وأطلق "إكس إيه آي" في العام التالي، مستثمرًا مليارات الدولارات في شراء الشرائح المتطورة من "إنفيديا" لدعم مشروعه الطموح.

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