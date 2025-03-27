الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

الرئاسة الفرنسية تكشف موعد لقاء ثلاثي يجمع ماكرون وجوزيف عون وأحمد الشرع

عون وماكرون فى لقاء
عون وماكرون فى لقاء سابق، فيتو

كشف الإليزيه، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سوف يستقبل الجمعة المقبلة، نظيره اللبناني جوزيف عون، وسيعقد أيضًا "اجتماعًا ثلاثيًّا" معه ومع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سينضم إليهما في وقت لاحق.

 

اجتماع ثلاثي بين ماكرون وجوزيف عون وأحمد الشرع

وقالت الرئاسة الفرنسية، ستكون مناسبة للرؤساء الثلاثة –الفرنسي واللبناني والسوري- لبحث قضية الأمن على الحدود السورية اللبنانية"، حيث أدت "توترات إلى وقوع مواجهات"، مؤكدة العمل على "استعادة سيادة لبنان وكذلك سوريا".

ومن المقرر أن يجري ماكرون اتصالًا هاتفيًّا مع أحمد الشرع تتم خلاله مناقشة زيارته المقبلة إلى فرنسا.

وكان أحمد الشرع قد تلقى دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا، عقب توليه منصب الرئاسة، في فبراير الماضي.

 

ماكرون يدعم المرحلة الانتقالية في سوريا

وقالت دمشق، إن ماكرون هنأ الشرع على توليه منصب الرئاسة و"تحرير البلاد بمساعٍ سورية من نظام بشار الأسد"، كما أبدى الرئيس الفرنسي دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم العملية السياسية في سوريا، ووحدة البلاد واستقلالها وسيادة أراضيها.

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