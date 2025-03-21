الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

الشرع يطالب بوتين بتسليم بشار الأسد لمحاكمته في سوريا

بشار الأسد وبوتين،
بشار الأسد وبوتين، فيتو

أفاد موقع العربية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس السوري أحمد  الشرع طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتسليم بشار الأسد رسميا لمحاكمته في سوريا.

الشرع يطالب بوتين بتسليم بشار الأسد لمحاكمته في سوريا   

وتجدر الإشارة إلى أن ملف تسليم بشار الأسد يمثل  شرطا أساسيا للحكومة السورية المؤقتة بشأن بحث إعادة العلاقات مع روسيا، رغم الرسائل الإيجابية التي تصدر عن مسؤولين في الإدارة الجديدة حول هذا الملف.

ولا تستبعد بعض التقارير أن يكون ملف "الأسد" ضمن صفقة، قد تبرمها دمشق تعيد رسم العلاقات فيها مع موسكو، مقابل إعادة الرئيس السوري السابق الهارب إلى روسيا، بشار الأسد، وقد تتضمن دفعا لتعويضات للشعب السوري، وهو ما قد يحدد المستقبل الروسي في الداخل السوري.

وأكد الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على العلاقة "الاستراتيجية الوطيدة" بين البلدين، في أول تواصل بين الرجلين منذ إطاحة الرئيس الأسد الذي حظي بدعم منقطع النظير من موسكو.

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أحمد الشرع سوريا بوتين بشار الأسد

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