الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

الرئيس الفرنسي: لا نملك أساسا قانونيا لمصادرة الأصول الروسية

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم وجود أي أساس قانوني لمصادرة الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة الدخول في حوار مع روسيا.

ماكرون: لا نملك أساسا قانونيا لمصادرة الأصول الروسية 


وقال ماكرون، خلال  مؤتمر صحفي عقب القمة بشأن أوكرانيا في باريس: إنه لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي أي أساس قانوني لمصادرة الأصول الروسية المجمدة. 

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وأضاف ماكرون أنه "بموجب القانون الدولي، لا يمكننا الاستيلاء على الأصول المجمدة، وليس لدينا أي أساس قانوني لذلك".

وأشار إلى أنه سيتعين على الدول الأوروبية الدخول في حوار مع روسيا بعد انتهاء الصراع الأوكراني.

وتابع: "سيكون من الضروري التفاوض مع روسيا بشأن ما سيحدث بعد الصراع. وفي اليوم التالي لانتهاء الصراع، سنجلس على طاولة المفاوضات ونناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفريقه المفاوض كل من أوكرانيا والأوروبيين".

ووصل إلى باريس زعماء 31 دولة لحضور قمة "تحالف الراغبين" وبحث تعزيز الدعم العسكري لنظام كييف وإرسال قوات "لحفظ السلام" إلى أوكرانيا، "بعد انتهاء النزاع والتسوية مع روسيا".

وتهدف القمة إلى مناقشة "ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا في حال التوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا"، فيما أكد رعاة القمة في باريس ولندن غير مرة أنهم "لن يرسلوا أي قوات إلى أوكرانيا قبل انتهاء النزاع"، مما يثير التساؤل عن جدوى هذا التحالف، وأهدافه.

 

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