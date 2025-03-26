أخبار الفن اليوم، نهى عابدين تكشف كواليس تركها استوديو التصوير بعد تعرضها لمضايقات، محمد رمضان يفاجئ عمال نظافة في المعادي ويمنحهم 100 ألف جنيه
شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء عددا من الأحداث الهامة، وكان أهمها كالتالي..
نهى عابدين تكشف كواليس تركها استوديو التصوير بعد تعرضها لمضايقات
أكدت الفنانة نهى عابدين، أنها دائما ما تحافظ على وضع حدود في التعامل مع الناس وأنها شخصية "عشرية" ولكن هناك فرق بين كونها عشرية وأن تكون مستباحة، قائلة: "تعرضت لمواقف كثيرة وفي ناس بتقول مواقف مش فيا كنوع من الاستفزاز".
منصة شاهد تعرض فيلما وثائقيا عن حياة المطرب فضل شاكر بعنوان "يا غايب"
أعلنت منصة شاهد استعدادها لعرض فيلم وثائقي عن حياة الفنان اللبناني فضل شاكر، والذي يحمل اسم “يا غايب”، حيث من المفترض أن يعرض الفيلم عقب انتهاء موسم دراما رمضان الجاري.
خالد أبو بكر يقدم برنامج "آخر النهار"
أعلن علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة قناة النهار التعاقد مع الإعلامي خالد أبو بكر لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي “آخر النهار” عبر شاشة القناة.
لسه بتحب غادة عادل بعد الطلاق؟ رد غير متوقع من مجدي الهواري
رد المخرج مجدي الهواري، على حقيقة تصريحه السابق بأن زوجته الجديدة يجب أن تتقبل حبه للفنانة غادة عادل قائلا: "الفيديو ساعتها انتشر بمنظور لا تقربوا الصلاة وقلت إن مراتي تحب غادة عادل أم أولادي ومراتي كانت متجوزة ولو أنا مش متقبل إنها تكلم جوزها السابق في شئون ابنتها يبقى أنا راجل مش موزون وطبيعي اختار وحدة موزونة كفاية إنها تتقبل اننا ممكن نتكلم مع بعض بخصوص أولادنا".
محمد رمضان يفاجئ عمال نظافة في المعادي ويمنحهم 100 ألف جنيه (فيديو)
قرر الفنان محمد رمضان، خلال حلقة جديدة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، رسم البسمة على وجوه عدد من عمال النظافة بميدان دجلة بالمعادي.
هدى الإتربي تكشف كواليس دخولها مجال الغناء (فيديو)
كشفت الفنانة هدى الإتربي كواليس دخولها لعالم الغناء، مؤكدة أنها خضعت لتدريبات على صوتها لمدة عام ونصف.
وأضافت “هدى” خلال لقائها مع Arab wood: “جربت أغني أثناء التدريبات علي صوتي لاقيت في تطور كويس، مؤكدة أنها خضعت لتلك التدريبات لتحسين طبقات الصوت خاصة في التمثيل، وسجلت حاجات ولكن لسه مأخدتش القرار إني أنزل بأغنية”.
طرح تريلر فيلم آل باتشينو الجديد "The Ritual"
آل باتشينو، طرحت شركة letterboxd، التريلر الدعائي الأول لفيلم الرعب الجديد "The Ritual"، من بطولة آل باتشينو، والمقرر عرضه في دور السينما بتاريخ 6 يونيو المقبل.
عبير صبري: شخصية جي جي في الحلانجي لا تتشابه معى
أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول شخصية جي جي في مسلسل الحلانجي مع محمد رجب، مشيرة إلي أنها تلقت العديد من ردود الأفعال وهناك من كره هذه الشخصية بسبب التصرفات التي تقوم بها، وهذا يدل علي نجاحها.
مدمنو دراما رمضان، أبرزهم إدوارد وطارق صبري
اقترب السباق الرمضاني للدراما على الانتهاء، وهناك ما يقرب من 40 عملا فنيًا اختلف كل نجم بمحتواه عن غيره من النجوم، فكل منهم اختار لنفسه عملا مختلفًا بالقضية التي يتناولها.
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