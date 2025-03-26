أخبار الفن اليوم، نهى عابدين تكشف كواليس تركها استوديو التصوير بعد تعرضها لمضايقات، محمد رمضان يفاجئ عمال نظافة في المعادي ويمنحهم 100 ألف جنيه

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء عددا من الأحداث الهامة، وكان أهمها كالتالي..

أكدت الفنانة نهى عابدين، أنها دائما ما تحافظ على وضع حدود في التعامل مع الناس وأنها شخصية "عشرية" ولكن هناك فرق بين كونها عشرية وأن تكون مستباحة، قائلة: "تعرضت لمواقف كثيرة وفي ناس بتقول مواقف مش فيا كنوع من الاستفزاز".





أعلنت منصة شاهد استعدادها لعرض فيلم وثائقي عن حياة الفنان اللبناني فضل شاكر، والذي يحمل اسم “يا غايب”، حيث من المفترض أن يعرض الفيلم عقب انتهاء موسم دراما رمضان الجاري.

أعلن علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة قناة النهار التعاقد مع الإعلامي خالد أبو بكر لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي “آخر النهار” عبر شاشة القناة.

رد المخرج مجدي الهواري، على حقيقة تصريحه السابق بأن زوجته الجديدة يجب أن تتقبل حبه للفنانة غادة عادل قائلا: "الفيديو ساعتها انتشر بمنظور لا تقربوا الصلاة وقلت إن مراتي تحب غادة عادل أم أولادي ومراتي كانت متجوزة ولو أنا مش متقبل إنها تكلم جوزها السابق في شئون ابنتها يبقى أنا راجل مش موزون وطبيعي اختار وحدة موزونة كفاية إنها تتقبل اننا ممكن نتكلم مع بعض بخصوص أولادنا".





قرر الفنان محمد رمضان، خلال حلقة جديدة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، رسم البسمة على وجوه عدد من عمال النظافة بميدان دجلة بالمعادي.





كشفت الفنانة هدى الإتربي كواليس دخولها لعالم الغناء، مؤكدة أنها خضعت لتدريبات على صوتها لمدة عام ونصف.



وأضافت “هدى” خلال لقائها مع Arab wood: “جربت أغني أثناء التدريبات علي صوتي لاقيت في تطور كويس، مؤكدة أنها خضعت لتلك التدريبات لتحسين طبقات الصوت خاصة في التمثيل، وسجلت حاجات ولكن لسه مأخدتش القرار إني أنزل بأغنية”.

آل باتشينو، طرحت شركة letterboxd، التريلر الدعائي الأول لفيلم الرعب الجديد "The Ritual"، من بطولة آل باتشينو، والمقرر عرضه في دور السينما بتاريخ 6 يونيو المقبل.





أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول شخصية جي جي في مسلسل الحلانجي مع محمد رجب، مشيرة إلي أنها تلقت العديد من ردود الأفعال وهناك من كره هذه الشخصية بسبب التصرفات التي تقوم بها، وهذا يدل علي نجاحها.





اقترب السباق الرمضاني للدراما على الانتهاء، وهناك ما يقرب من 40 عملا فنيًا اختلف كل نجم بمحتواه عن غيره من النجوم، فكل منهم اختار لنفسه عملا مختلفًا بالقضية التي يتناولها.









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