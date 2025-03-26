الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منصة شاهد تعرض فيلما وثائقيا عن حياة المطرب فضل شاكر بعنوان "يا غايب"

فضل شاكر
فضل شاكر

أعلنت منصة شاهد استعدادها لعرض فيلم وثائقي عن حياة الفنان اللبناني فضل شاكر، والذي يحمل اسم “يا غايب”، حيث من المفترض أن يعرض الفيلم عقب انتهاء موسم دراما رمضان الجاري.

"يا غايب" أشهر أغاني النجم اللبناني

وجاء اختيار عنوان "يا غايب"، وهي إحدى أشهر أغاني النجم اللبناني، لما تمثله من حس رومانسي لديه هو وجمهوره، التواق لملاقاته مجددًا.

وسيتحدث النجم اللبناني في الفيلم، عن مشوار حياته ومسيرته الفنية، كما سيقدم العمل الوثائقي، مشاهد تمثيلية لفترات من حياة فضل شاكر، حيث يجسد أحد الأطفال دوره في صباه، فيما يجسد الفنان الأردني عماد المحتسب دوره وهو نجم غنائي كبير.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فضل شاكر المطرب فضل شاكر الفنان فضل شاكر

مواد متعلقة

رامي عياش يوجه رسالة لـ فضل شاكر ويكشف موقفه حال البراءة

فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه "طلت الشتوية" (فيديو)

الأكثر قراءة

الأهلي: ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية

تعرف على الخطوة الأخيرة للأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية شكواه بأزمة القمة

مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

أول تعليق من الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

مدبولي: أثر سعر الصرف مستمر معنا، وهذه خطتنا بشأن الدين الخارجي

أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء وفقا لآخر تحديث

منوعات

المزيد

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر جرام الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يستجيب الله لدعاء الكافر؟ علي جمعة يجيب

تلاوة مميزة للقارئ الشيخ كارم الحريري من سورة البقرة (فيديو)

ليه ربنا سايب إسرائيل بتقتل أهلنا في فلسطين رغم أننا ندعوه؟، علي جمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية