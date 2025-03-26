منصة شاهد تعرض فيلما وثائقيا عن حياة المطرب فضل شاكر بعنوان "يا غايب"

أعلنت منصة شاهد استعدادها لعرض فيلم وثائقي عن حياة الفنان اللبناني فضل شاكر، والذي يحمل اسم “يا غايب”، حيث من المفترض أن يعرض الفيلم عقب انتهاء موسم دراما رمضان الجاري.

"يا غايب" أشهر أغاني النجم اللبناني

وجاء اختيار عنوان "يا غايب"، وهي إحدى أشهر أغاني النجم اللبناني، لما تمثله من حس رومانسي لديه هو وجمهوره، التواق لملاقاته مجددًا.

وسيتحدث النجم اللبناني في الفيلم، عن مشوار حياته ومسيرته الفنية، كما سيقدم العمل الوثائقي، مشاهد تمثيلية لفترات من حياة فضل شاكر، حيث يجسد أحد الأطفال دوره في صباه، فيما يجسد الفنان الأردني عماد المحتسب دوره وهو نجم غنائي كبير.

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