طرح تريلر فيلم آل باتشينو الجديد "The Ritual"

آل باتشينو، طرحت شركة letterboxd، التريلر الدعائي الأول لفيلم الرعب الجديد "The Ritual"، من بطولة آل باتشينو، والمقرر عرضه في دور السينما بتاريخ 6 يونيو المقبل.

تفاصيل فيلم The Ritual

تدور قصة فيلم "The Ritual"، حول كاهنين، أحدهما يواجه شكوكًا في إيمانه، والآخر يواجه ماضيًا مليئًا بالصراعات، يجب عليهما تجاوز خلافاتهما لتنفيذ طقوس طرد شيطان.

Exclusive first look at the trailer for The Ritual, starring Al Pacino and Dan Stevens 👀



The film will be released in theaters nationwide on June 6. pic.twitter.com/bX7HWlglXz — Letterboxd (@letterboxd) March 25, 2025

مذكرات الأسطورة آل باتشينو

في سياق متصل، أكد آل باتشينو، في تصريحات صحفية، إنه يسعى إلى كتابة عصارة تجارِبه في الحياة بكتاب بيوجرافي يشمل كافة إنجازاته.

وقال آل باتشينو: “هناك الكثير مما أستطيع توفيره والكثير مما لا يعرفه أحد عني فالكتاب لن يكون عن أفلامي فقط وليس عن أدواري في السينما فقط، بل هناك الكثير مما سأكتبه لا علاقة له بالتمثيل وأنا أتساءل: كيف في عالم السوشيال ميديا اليوم أن يصل العالم إلى هذا القدر من سوء التواصل بين الناس وسوء التفاهم حيث المسائل تخرج عن نصوصها الحقيقية.

وأوضح: “لم أمثل هاملت مطلقًا مع أنها المسرحية التي أفضلها لشكسبير وأحد الممثلين أخبرني عندما كنت في الثلاثينيات من عمري هذا وقتك، إما أن تمثل هاملت في هذه السّن أو لن تمثله مطلقًا والآن أعرف قيمة تلك النصيحة فبعض الأدوار لا يمكن أن تؤديها جيدًا عندما تجتاز عتبة سن معينة.

وأكد: “لقد لعبت شخصية ريتشارد الثالث عندما كنت في سن الثالثة والثلاثين من عمري.. ما زلت أستطيع أن أؤدي هذا الدور حاليًّا قبل تاجر البندقية أدّيت الدور على المسرح وأديته بعد الفيلم أيضًا استمتعت بهذه التجربة.. تجربة القيام بمسرحية بعد القيام بفيلم”.

وعن تخطيه سن الثمانين من عمره قال: “لقد حاولت تفادي الوصول إلى هذا الوضع ففي الحقيقة بدأت التفكير قبل سنة بهذه المناسبة.. فكرت مسبقًا حتى لا يشكل الحدث صدمة لي.. أعتقد أن المرء يبدأ بالشعور بالاختلاف عمَّا كان عليه عندما يصل إلى منتصف السبعينيات، ربما آخرون يسبقونه في ذلك لكنّي بدأت ألاحظ متغيرات كثيرة في حياتي عند هذه السن. استقبالي لما يدور حولي اختلف عن ذي قبل. بدأت أتغير بنفسي. كثيرون سيحتفلون ببلوغي الثمانين لكني لا أعرف ما هو كنه ذلك. سأقوم بعمل تطوّعي للاحتفال بمسرحية اشتركت في تمثيلها عندما كان عمري 20 سنة. مسرحية كينج لير”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.