عبير صبري: شخصية جي جي في الحلانجي لا تتشابه معى

أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول شخصية جي جي في مسلسل الحلانجي مع محمد رجب، مشيرة إلي أنها تلقت العديد من ردود الأفعال وهناك من كره هذه الشخصية بسبب التصرفات التي تقوم بها، وهذا يدل علي نجاحها.

وقالت في تصريحات لفيتو إن شخصية جي جي لا تتشابه معها في الحقيقة نهائيا، ودائما تفضل مثل هذه الشخصيات لتقوم بتقديمها.

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وشهدت الحلقة الـ25 من مسلسل "الحلانجي" تطورات مثيرة، حيث تمكن طه الحلانجي من معرفة مكان صديقه المخطوف، الذي تعرض للاختطاف في الحلقة السابقة، ليكتشف أنه شقيق الراقصة وردة، والتي تجسد دورها الفنانة إيناس النجار.

وفي سياق آخر، تحاول جي جي، التي تلعب دورها الفنانة عبير صبري، استعادة الفيديوهات الخاصة بها من مجدي (طارق صبري)، مما يؤدي إلى تصاعد الخلافات بينهما، ليكتشفا أنهما تعرضا لعملية نصب كبيرة، ما يزيد من حدة التوتر بينهما.

وعلى الصعيد العاطفي، تتطور قصة الحب بين طه الحلانجي وياسمين، ابنة رجل الأعمال محمود قابيل، بينما تزداد العلاقة توترًا وتقاربًا في الوقت ذاته بين جي جي وسعيد، الذي يجسد شخصيته أحمد وفيق، مما يجعل العلاقات داخل العمل تشهد تحولات غير متوقعة.

في الوقت ذاته، يواصل رجل الأعمال الغامض سعيه الحثيث للوصول إلى الأوراق المهمة الموجودة في مكتب محمود قابيل، خاصة بعد تعرض المكتب لحادث حريق غامض، مما يثير العديد من التساؤلات، ويوجه الشكوك نحو طه الحلانجي، الذي يجد نفسه في دائرة الخطر.

وشهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل الحلانجي مواجهة بين طه الحلانجي وورد الراقصة بسبب قيامها بحكي ماضيها مع طه لشقيقها.

ويقوم ميكروسوفت "إبراهيم الثمان" بالذهاب لطارق صبري كي يعطيه الفلاشة التي تحمل فيديوهات إباحية له، مقابل نصف مليون جنيه.

ويتم حريق مكتب محمود قابيل داخل الفندق الخاص به، ويستطيع طه الحلانجي السيطرة على الحريق، مما يجعل محمود قابيل يقوم بصرف مكافأة له.

ويتم سرقة ملف المستندات الخاص بمحمود قابيل، كما تقوم جي جي بالتقرب من سعيد؛ لأنها تريد الإيقاع به.

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