مدمنو دراما رمضان، أبرزهم إدوارد وطارق صبري

اقترب السباق الرمضاني للدراما على الانتهاء، وهناك ما يقرب من 40 عملا فنيًا اختلف كل نجم بمحتواه عن غيره من النجوم، فكل منهم اختار لنفسه عملا مختلفًا بالقضية التي يتناولها.

وهناك بعض الفنانين الذي اختاروا لنفسهم طريقا مختلفا وهي شخصية المدمن ضمن أحداث الأعمال التي يتم عرضها.

وتولي هذه الشخصيات الفنان طارق صبري الذي يشارك في مسلسل الحلانجي الي يقوم بطولته الفنان محمد رجب.

ويقدم طارق صبري شخصية شاب مدمن متزوج ويعيش بمفرده ويدخل في خلافات مع زوجته بسبب الإدمان، وتحاول أن تقف بجانبه ليدخل مصحة لتلقي العلاج لكنه يرفض الأمر، ممل يجعله يقيم علاقة غير مشروعة مع عبير صبري داخل أحد.اث العمل.

ويزاد في تعاطي المخدرات إلي أن يقوم بالنصب علي زوجته والاستيلاء علي جميع أملاكها.

ومسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

أما الفنان احمد زرق الذي يلعب شخصية الاخ غير الشقيق لعمرو سعد ضمن أحداث مسلسل سيد الناس يظهر وهو مدمن للمخدرات أيضا، وتبدأ والدته التي تلعب دورها الفنانة إلهام شاهين يفضحه ضمن أحداث العمل.

ويظهر وهو متزوج 13 مرة، لم تفلح له زيجه واحدة بسبب تعاطيه المخدرات، ومن المفترض أن يدخل في خلافات مع أخيه عمرو سعد ويبدأ في محاربته ضمن أحداث العمل.

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات ام بي سي ومنصة شاهد الرقمية.. والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

وظهر الفنان محمد نجاتي ابن عم حكيم باشا الذي يلعب دوره الفنان مصطفي شعبان وهو مدمن للكحوليات ضمن أحداث العمل.

والمسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

والعمل أحداثه تدور حول صراعات وعداوات "حكيم باشا" مصطفى شعبان إلى مواجهات عنيفة، تصل إلى المعارك بالأسلحة النارية، كما أن هناك من يسعى للتخلص منه بإطلاق النار عليه، ومن يعتبر أنه استولى على ثروة لم تكن من حقه.

وظهر الفنان ادوارد ضمن أحداث مسلسل إش إش وهو زوج خالتها، الذي يأخذ جميع أموالهم عنوة كي يستطيع أن يأتي بالمخدرات التي يتناولها، ويدخل في خلافات مع إش إش مي عمر بسبب المخدرات التي يتناولها.



العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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