ثراء جبيل: خشيت من المقارنة مع نهى عابدين في "العتاولة"

تحدثت الفنانة ثراء جبيل عن انضمامها للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" وتقديم شخصية "جيجي" وخوفها من المقارنة بينها وبين شخصية "ديحة" التي قدمتها الفنانة نهى عابدين في الجزء الأول من العمل.

وقالت ثراء جبيل في لقاء مع "القاهرة اليوم": "خفت طبعا من المقارنة مع نهى عابدين وشخصية "ديحة" في الجزء الأول من العتاولة، لأنها شخصية محبوبة جدا ولازال صداها لحد دلوقتي في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي الناس بتسأل يا جماعة فين "ديحة" وإيه "جيجي" دي، حقها لأن الست ممثلة جامدة جدا وشاطرة جدا وعندها قبول رهيب وعملت شخصية مأثرة فيا أنا لحد دلوقتي".

وتابعت ثراء جبيل: " فأنا هعمل إيه هعلي عليها إزاي، وأنا الشخصية مختلفة هي مش امتداد لـ "ديحة" مش نفس النمط ولا المشكلة اللي مقابلاها مع "خضر" هي مشكلة تانية خالص شكل مختلف، يا هتتحب يا متتحبش لكن مينفعش أنها تيجي مكان ديحة".

وعن التعليقات السلبية التي قد تكتب لها، قالت ثراء جبيل: "هتضايق أكيد، بس الشغلانة دي تعلم الصبر لو أنتي فاهمة أن الفن أذواق، حاجة بتتعرض وفي أراء وناس بتتفرج عليه أو بتقيمها، أكيد بشكل ما بتأثر بس بقول دايما أن فيه عدل".

ويعود مسلسل "العتاولة" لجمهوره في موسم رمضان 2025 بالجزء الثاني من العمل، الذي يشارك في بطولته كل من أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ونسرين أمين، ومصطفى أبو سريع، وهدى الإتربي، وزينة، وفيفي عبده، ثراء جبيل، مريم الجندي، تأليف مصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، ويعرض عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

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