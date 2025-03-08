مجدي الهواري في منشور مثير للجدل: «متصدقش إن مسلسلك ناجح.. احنا دفنينه سوا»

شارك المخرج مجدي الهوارى منشورا غامضا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مجدي الهواري: "حاول تسوق لمسلسلك زي مانت عايز حتى لو عملت فيها ناجح. بس المشكلة انك بتصدق بعد شوية انك عامل حاجة حلوة وتتعامل علي هذا الأساس مع اننا دفنينه سويا".

وكان المخرج والمنتج مجدي الهواري نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بوستر قصة “شيطان كرداسة” من مسلسل القصة الكاملة، الذي يتم التحضير له خلال الوقت الحالي.

وتضمن البوستر المبدئي لـ قصة “شيطان كرداسة” أسماء صناعه الذي كشف عنهم مجدي الهواري، فهو من تأليف محمد صلاح العزب وفرح العزب، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

ولم يكشف مجدي الهواري، عن الأبطال، إذ علق على البوستر قائلا: «الفرعون الصغير جاهز للاحتفال.. تفتكروا مين الأبطال؟ القصة الكاملة دراما شيطان كرداسة».

من جهة أخرى، نشرت المؤلفة إنجى علاء تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تعلن فيه عن مشاركتها فى كتابة سيناريو مسلسل “القصة الكاملة” للمنتج والمخرج مجدى الهوارى.

وقالت إنجى علاء: "من المؤتمر الصحفي لمسلسل "القصة الكاملة" لصانع المحتوى الشهير سامح سند، وهي حلقات درامية مستوحاة من قصص جرائم مثيرة حدثت بالفعل في مجتمعنا العربي".

وأضافت إنجى علاء: “سعيدة إني من مؤلفي العمل مع زملائي المؤلفين الكرام.. وسعيدة جدا بالتعاون مع المنتج والمخرج مجدي الهواري.. بإذن الله عمل ضخم يليق بيكم.. دعواتكم”.

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