لسه بتحب غادة عادل بعد الطلاق؟ رد غير متوقع من مجدي الهواري

رد المخرج مجدي الهواري، على حقيقة تصريحه السابق بأن زوجته الجديدة يجب أن تتقبل حبه للفنانة غادة عادل قائلا: "الفيديو ساعتها انتشر بمنظور لا تقربوا الصلاة وقلت إن مراتي تحب غادة عادل أم أولادي ومراتي كانت متجوزة ولو أنا مش متقبل إنها تكلم جوزها السابق في شئون ابنتها يبقى أنا راجل مش موزون وطبيعي اختار وحدة موزونة كفاية إنها تتقبل اننا ممكن نتكلم مع بعض بخصوص أولادنا".

مجدي الهواري: غادة عادل أم أولادي ولا زلت أحبها

وأضاف مجدي الهوارى، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن غادة عادل ما زالت أم أولاده مضيفا: "هي أم أولادي ودي حاجة منقدرش ننساها وأنا اخترت كويس وهما فاهمين بعض كويس والمقصود أنها تقبل حبي وتقدري ومودتي لأم أولادي ومراتي تشجعني على الود والتقرب من أولادي".

مجدي الهواري بشأن انفصاله عن غادة عادل: مش لازم الطلاق يبقى فضيحة

ووجه مجدي الهواري رسالة: "مش لازم الواحد لما يطلق تبقى فضيحة ومشاكل واحنا شخصيات عامة والناس كلها عارفه أخبارنا والحقيقة مفيش حاجة"، مشيرا إلى أنه خلال أول يوم رمضان فطر مع عائلته وتاني يوم فطر مع أبنائه.

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