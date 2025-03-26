محمد رمضان يسأل المواطنين عن أعماله الفنية للفوز بـ 100 ألف جنيه (فيديو)

وضع الفنان محمد رمضان، خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، شرطًا للفوز بجائزة الـ 100 ألف جنيه.

شرط محمد رمضان للفوز بجائزة الـ100 ألف جنيه

وأخبر الفنان محمد رمضان، الناس في الشارع، بأنه من يجيب عن سؤاله سيربح معه جائزة مدفع رمضان وقيمتها 100 ألف جنيه.

5 شخصيات جسدها محمد رمضان في السينما والدراما

وقال محمد رمضان: "اللي هيقول أسماء 5 شخصيات أنا مثلتها سواء في السينما أو الدراما هيكسب 100 ألف جنيه معانا".

4 أشخاص يحصلون على جائزة مدفع رمضان

ونجح 4 أشخاص في الشارع في الإجابة عن سؤال محمد رمضان، ليقوم الفنان بتوزيع مبلغ الـ 100 ألف جنيه عليهم جميعا بالتساوي.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.