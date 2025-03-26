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ثقافة وفنون

نهى عابدين تكشف كواليس تركها استوديو التصوير بعد تعرضها لمضايقات

نهى عابدين، فيتو
نهى عابدين، فيتو

أكدت الفنانة نهى عابدين، أنها دائما ما تحافظ على وضع حدود في التعامل مع الناس وأنها شخصية "عشرية" ولكن هناك فرق بين كونها عشرية وأن تكون مستباحة، قائلة: "تعرضت لمواقف كثيرة وفي ناس بتقول مواقف مش فيا كنوع من الاستفزاز".

 

نهى عابدين: أنا عصبية ودمي حامي 

وأوضحت نهى عابدين، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أنها شخصية عصبية، مضيفة: "أنا اصلا عصبية ودمي حامي وزمان أي حاجة حصلت معجبتنيش بتعصب إنما دلوقتي بتحكم في أعصابي وأتعامل معها وفي كل الأوساط بيحصل مضايقات للمرأة".

 

نهى عابدين: المضايقات ضد النساء تزيد في مجتمعاتنا 

وتابعت: "المضايقات ضد النساء تزيد في مجتمعاتنا العربية ورد فعلي في المواقف بيكون مختلف حسب الموقف وأتعامل مع الموضوع كأنه لم يكن ومرة حصل مضايقات خلال التصوير وتركت التصوير ومشيت"، لافتة إلى أنها أصيبت بفوبيا قبل العمل لابد أن تسأل عن شركة الانتاج وتاريخ أعمالها مما يعطي نوع من أنواع الضمانات.

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نهى عابدين الفنانة نهي عابدين أميرة بدر قناة النهار برنامج اسرار

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