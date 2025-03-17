هدى الإتربي توجه رسالة للفتيات بسبب التيك توك (فيديو)

حرصت الفنانة هدى الإتربي، على توجيه رسالة للفتيات من خلال فيديو نشرته لأحد مشاهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" الذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025 بشخصية "دينا"، استمرارا لنجاح الشخصية بالجزء الأول.

في هذا السياق، كتبت الإتربي على مشهد جمعها بالفنان عمرو عبد العزيز الذي يقدم شخصية "طلبة" رسالة مضمونها تحذير للفتيات من الشركات أو الوكلاء الذين يستخدمون الفتيات في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، وقالت: "الفترة الأخيرة زادت أوي قضايا الاستغلال الإلكتروني للفتيات وشوفنا بنات كتير اتضحك عليهم بسبب ده وبسبب قلة وعي منهم... دينا وقعت في نفس المشكلة مع طلبة وهنشوف ده هيوقعها في مشاكل أد إيه رغم مكاسب البدايات طبعا.. علشان كده أنا حريصة أوصل رسالة لكل بنت بتتابعني، متخليش حد يضحك عليكي أو يستغل جمالك بحجة الشهرة أو الثراء السريع أو التريند، وربنا يحفظ بنات بلدي كلهم".

وكشفت هدى أن الأحداث ستشهد تغيرا كبيرا في الشخصية بعد تعاون دينا مع طلبة مما سيجلب لها الكثير من المشاكل.

الجزء الثاني من "العتاولة" يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في رمضان 2024. ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، نسرين أمين، وأحمد كشك، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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