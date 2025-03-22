السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة 8 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة صور جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين.

 

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان 

ويأتي ذلك بعدما تم إطلاق 6 صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، تصدت الدفاعات الجوية لـ3 منهم وتمكن الـ3 الآخرين من العبور.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن 6 صواريخ أطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل وتم اعتراضها.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يمكن الآن التحقق من هوية الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان.

 

مصدر إطلاق الصواريخ على إسرائيل 

وزعمت المصادر أن إطلاق الصواريخ من لبنان خرق خطير لتفاهمات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن جيش الاحتلال  لن يتردد في التحرك ضد الخرق من لبنان أو الرد عليه.

ومن جهته أكد حزب الله اللبناني، التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يقف خلف الدولة اللبنانية لمعالجة التصعيد الإسرائيلي على لبنان.

وأوضح حزب الله، أن ادعاءات إسرائيل تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاتها على لبنان، ونفى أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 نتنياهو يأمر بضرب عشرات الأهداف في لبنان

وأمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، جيش الاحتلال بضرب ما وصفه "بعشرات الأهداف الإرهابية" في لبنان.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل لبنان

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