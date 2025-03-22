حزب الله: لا علاقة لنا بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكد حزب الله اللبناني، التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يقف خلف الدولة اللبنانية لمعالجة التصعيد الإسرائيلي على لبنان.

وأوضح حزب الله، أن ادعاءات إسرائيل تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاتها على لبنان، ونفى أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

نتنياهو يأمر بضرب عشرات الأهداف في لبنان

وأمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، جيش الاحتلال بضرب ما وصفه "بعشرات الأهداف الإرهابية" في لبنان.

الأجواء اللبنانية

وأفادت مراسلت سكاي نيوز، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية وشنت غارات على مناطق في جنوب لبنان.

وقالت إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة في مرتفعات "إقليم التفاح" ومرتفعات "جبل الريحان"، مضيفة أن الغارات الإسرائيلية على بلدة "تولين" استهدفت منزلًا وهو ما أسفر عن إصابات.

‏في الأثناء، تستمر الوحدات العسكرية في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع في الجنوب.

وكان الجيش اللبناني أجرى عمليات مسح وتفتيش وعثر بنتيجتها على 3 منصات صواريخ بدائية الصنع في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون - النبطية، وعمل على تفكيكها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات اليونيفيل في جنوب الليطاني تتخذ تدابير وقائية تحسبا لأي قصف أو تصعيد اسرائيلي.

وفي وقت سابق السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض 3 صواريخ قادمة من لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أدى إلى انخفاض نسبي في العنف بين الجانبين.

وحمل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "الحكومة اللبنانية مسؤولية الهجمات الصاروخية من أراضيها".

وقال كاتس: "لن نسمح بواقع إطلاق النار من لبنان على بلدات الجليل، لقد وعدنا بالأمن في بلدات الجليل، وهذا بالضبط ما سيحدث، المطلة سيقابلها بيروت وتتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها".

وتابع: "أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد وفقا لذلك".

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل أيضا تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وقصفت نيران المدفعية والغارات الجوية الإسرائيلية جنوب لبنان، السبت، بعد أن أعلنت إسرائيل اعتراض الصواريخ.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن المدفعية الإسرائيلية أصابت بلدتين في جنوب لبنان وأن الغارات الجوية أصابت ثلاث بلدات أخرى أقرب إلى الحدود.

ولم يعلن أي من الجانبين عن سقوط قتلى أو مصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.