السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

الجيش اللبناني يعثر على منصات صواريخ بدائية شمال الليطاني

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني عن العثور على منصات صواريخ بدائية الصنع في منطقة شمال نهر الليطاني، مشيرا إلى أنه جرى تفكيك المنصات.

 

نواف سلام يطالب الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية

 حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، من العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية لما تحمله من مخاطر جر البلاد لحرب جديدة.

وطالب رئيس وزراء لبنان، الأمم المتحدة بمضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العسكرية بما يؤكد أن الدولة اللبنانية تمتلك لوحدها قرار الحرب والسلم.

 

صواريخ قادمة من لبنان

 فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن إسرائيل اعترضت 3 صواريخ قادمة من لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أدى إلى انخفاض نسبي في العنف بين الجانبين.

حمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، وذلك عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض 3 صواريخ أطلقت من لبنان.


وقال كاتس: "لن نسمح بتكرار إطلاق النار من لبنان على البلدات الإسرائيلية في الجليل،  لقد وعدنا بتوفير الأمن لبلدات الجليل وهذا ما سيحدث بالضبط".

وتابع كاتس: "المطلة مقابل بيروت والحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، وقد أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على مصادر الإطلاق من لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت، رصد 3 صواريخ أطلقت من لبنان، مؤكدا أن منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضتها.

  وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم بالمدفعية بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، ردا على القصف على المطلة".

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