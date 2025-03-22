السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يتوعد برد قوي على إطلاق الصواريخ من لبنان

كاتس، فيتو
كاتس، فيتو

حمل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية مسئولية أي إطلاق نار من أراضيها، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض 3 صواريخ أطلقت من لبنان.

كاتس يتوعد برد قوي على إطلاق الصواريخ من لبنان

وزعم كاتس "لن نسمح بتكرار إطلاق النار منعلى البلدات الإسرائيلية في الجليل"، مدعيا: "لقد وعدنا بتوفير الأمن لبلدات الجليل وهذا ما سيحدث بالضبط"، حسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

 

وادعي كاتس: "مقابل بيروت، والحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، وقد أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على مصادر الإطلاق من لبنان".


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل البلدات الإسرائيلية في الجليل البلدات الاسرائيلية الحكومة اللبنانية بيروت جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

استفزاز إسرائيلي جديد للبنان، كاتس: سرب مقاتلات يحتفل فوق جنازة حسن نصر الله

كاتس يهدد حزب الله: لن يكون موجودا إذا استمر بإطلاق المسيرات

لحشد الدعم لاتفاق غزة، نتنياهو يجتمع مع كاتس وسموتريتش

الأكثر قراءة

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

بلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

الوشق المصري، معلومات عن المفترس الغامض الذي أرعب جنود الاحتلال

عيد الأم، الإفتاء توضح حق الأب في البر وهل يعادل حقوق الأمهات؟

بدء العمل بالتوقيت الصيفي وفقا للقانون في هذا الموعد

بسبب لعبة الريست، محمد رمضان يوزع 200 ألف جنيه على عمال العاصمة الإدارية (فيديو)

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 23، خروج عبدالستار الكف من السجن

منوعات

المزيد

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي

ما أهم أعمال في العشر الأواخر من رمضان وكيف نغتنمها؟ نصائح ذهبية من وزير الأوقاف السابق

كيف تجمع بين الإحسان وطلب المعونة الربانية؟ عمرو خالد يقدم روشتة إيمانية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية