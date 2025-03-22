جيش الاحتلال يتوعد برد قوي على إطلاق الصواريخ من لبنان

حمل وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية مسئولية أي إطلاق نار من أراضيها، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض 3 صواريخ أطلقت من لبنان.

كاتس يتوعد برد قوي على إطلاق الصواريخ من لبنان

وزعم كاتس "لن نسمح بتكرار إطلاق النار منعلى البلدات الإسرائيلية في الجليل"، مدعيا: "لقد وعدنا بتوفير الأمن لبلدات الجليل وهذا ما سيحدث بالضبط"، حسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وادعي كاتس: "مقابل بيروت، والحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، وقد أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بالرد على مصادر الإطلاق من لبنان".





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