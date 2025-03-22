السبت 22 مارس 2025
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خارج الحدود

رويترز: 6 صواريخ انطلقت من لبنان و3 منها عبرت إلى إسرائيل

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن 6 صواريخ أطلقت من لبنان 3 منها عبرت إلى إسرائيل وتم اعتراضها.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يمكن الآن التحقق من هوية الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان.

مصدر إطلاق الصواريخ على إسرائيل 

وزعمت  المصادر أن إطلاق الصواريخ من لبنان خرق خطير لتفاهمات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن جيش الاحتلال  لن يتردد في التحرك ضد الخرق من لبنان أو الرد عليه.

ومن جهته أكد حزب الله اللبناني، التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يقف خلف الدولة اللبنانية لمعالجة التصعيد الإسرائيلي على لبنان.

وأوضح حزب الله، أن ادعاءات إسرائيل تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاتها على لبنان، ونفى أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 نتنياهو يأمر بضرب عشرات الأهداف في لبنان

وأمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، جيش الاحتلال بضرب ما وصفه "بعشرات الأهداف الإرهابية" في لبنان.

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إسرائيل لبنان حزب الله

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