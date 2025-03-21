الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

تحرير 48 ألفا مخالفة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية متنوعة
مخالفة مرورية متنوعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية – عن تحرير 48 ألفا و667 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 35 ألفا و372  مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و834 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات لشروط التراخيص 16 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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حملة مرورية الادارة العامة للمرور السير بدون تراخيص مخالفات الموقف العشوائى تجاوز السرعة

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