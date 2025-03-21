الجمعة 21 مارس 2025
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الداخلية تشارك طلائع المناطق الحضارية احتفالهم بعيد الأم تفعيلا لمبادرة جيل جديد

الداخلية تشارك طلائع
الداخلية تشارك طلائع المناطق الحضارية إحتفالهم بعيد الأم

 نظمت وزارة الداخلية بمشاركة شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، احتفالية عيد الأم وتوزيع هدايا على الأمهات المسنات من أهالى المناطق الحضارية الجديدة.

الداخلية تشارك طلائع المناطق الحضارية إحتفالهم بعيد الأم  تفعيلا لمبادرة جيل جديد<br> 
الداخلية تشارك طلائع المناطق الحضارية إحتفالهم بعيد الأم  تفعيلا لمبادرة جيل جديد
 

 كما حرصت الوزارة على اصطحاب هؤلاء الشباب والطلائع إلى زيارة الأمهات اللاتي لم يستطعن المشاركة بالاحتفالية بمنازلهم، وكذا زيارة دور رعاية المسنات للإحتفال معهم بهذه المناسبة.. يأتى ذلك فى إطار سعيها لغرس القيم الإنسانية والإجتماعية والإيجابية ومعانى الوفاء والتقدير لدور الأم.
 

 

الداخلية تشارك طلائع المناطق الحضارية إحتفالهم بعيد الأم  تفعيلا لمبادرة جيل جديد

 وفى أجواء ذات طابع رمضانى نظمت وزارة الداخلية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأمهاتهم إحتفالية بمناسبة عيد الأم بمنتجع عين الحياة بالفسطاط التابع للوزارة؛ وتضمنت الإحتفالية فقرات فنية متنوعة كما شارك فيها عدد من الفنانين الذين أثنوا على هذه المبادرة التى ترسخ القيم الإنسانية والوطنية وتعزز ثقافة وفكر هؤلاء الشباب لتفعيل دورهم فى بناء المجتمع.

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وتهدف وزارة الداخلية من هذه الاحتفالية إلى ترسيخ القيم الأسرية لدى هؤلاء الشباب وإحترام الأم والمجتمع وإعطاءهم الفرصة للتعبير عن تقديرهم لأمهاتهم.
   
وقدمت وزارة الداخلية هدايا لأمهات شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بمناسبة عيد الأم وسط إشادة منهم بمبادرة "جيل جديد" التى ساهمت فى تفوق أبناءهم وتوسيع مداركهم وأفكارهم وإعتزازهم ببلدهم،  حيث حققت مبادرة "جيل جديد"  برعاية رئيس الجمهورية نتائج متميزة فى الإرتقاء بالمستوى الثقافى الفكرى والإجتماعى  لبراعم المناطق الحضارية وعززت ثقتهم فى أنفسهم ليصبحوا  جزءًا من المستقبل الواعد للبلاد.
        
 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديرًا من الوزارة للمرأة المصرية ودورها الفعال فى المجتمع.

 

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