ضبط 10 ملايين قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.

حملة أمنية تضبط 10 ملايين قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، عن ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة الفيوم، بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.



كما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية؛ لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة مركز شرطة أبشواى، وبحوزته (قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).





كما ضبط عامل "له معلومات جنائية"، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة وعُثر بحوزته على (قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).



وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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