العدوان على غزة، مدفعية الاحتلال تستهدف وسط وجنوب رفح

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت وسط وجنوب رفح في قطاع غزة.

غارات إسرائيلية تستهدف مدنيين في غزة

واستشهد 14 فلسطينيًّا فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.



وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، إضافة إلى قصف طال مخيم البريج وسط القطاع ومنزلًا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

في خان يونس، استشهد 4 أشخاص من بينهم امرأتان، في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع عابدين غرب المدينة.

كما أسفر قصف آخر على خيمة للنازحين في محيط منطقة فش فرش جنوب غربي خان يونس، عن استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين.

وفي هجوم منفصل، استشهدت امرأة ورجل وأصيب 3 آخرين، جراء استهداف خيمة نازحين قرب سجن أصداء شمال خان يونس.

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