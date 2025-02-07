تسريح آلاف العاملين، ترامب يبدأ خطة تفكيك وكالة التنمية الدولية

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لخفض حاد في عدد الموظفين العاملين في مشاريع المساعدات الأمريكية حول العالم، كجزء من تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث ستبقى على أقل من 300 وظيفة من أصل الآلاف.

وأبلغ موظفان حاليان ومسؤول سابق كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن خطة الإدارة التي تم تقديمها للمسؤولين الكبار المتبقين في الوكالة أمس الخميس.

وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب أمر من إدارة ترامب يمنع موظفي الوكالة من التحدث مع أي شخص خارج الوكالة.

تسريح آلاف العاملين

ووفقًا للخطة سيجري الاحتفاظ بأقل من 300 موظف في الخدمة من أصل 8 آلاف موظف متعاقد ومباشر حاليًا. وهؤلاء، بالإضافة إلى عدد غير معروف من 5 آلاف موظف دولي تم توظيفهم محليًا ويعملون في الخارج، سيتولون تشغيل البرامج القليلة التي ترى الإدارة أنه من الضروري الحفاظ عليها في الوقت الراهن.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تقليص العدد إلى 300 سيكون دائمً أم مؤقتًا، مما يسمح بعودة المزيد من الموظفين بعد ما تقول إدارة ترامب إنه مراجعة للبرامج التي تريد استئنافها.

وفعت جمعيات العمال الاتحاديين في الولايات المتحدة دعوى قضائية مساء الخميس تطلب من المحكمة الاتحادية وقف "التفكيك الفعلي" للوكالة الأمريكية للتنمية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وتأتي الدعوى القضائية التي تقدمت بها الجمعية الأمريكية للخدمة الخارجية ونقابة الموظفيين الحكوميين الأمريكية في وقت تستهدف فيه إدارة ترامب الجديدة وحليفها إيلون ماسك وكالة المعونة الأمريكية لإلغائها، مجمدة بذلك تمويلاتها وأوقفت تقريبًا جميع موظفيها عن العمل أو وضعتهم في إجازات.

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