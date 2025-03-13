بلدية رفح تحذر من نقص الوقود بسبب الحصار الإسرائيلي

قال رئيس لجنة الطوارئ في بلدية رفح أحمد الصوفي، في بيان اليوم الخميس: إن نقص الوقود أثّر على نقل الركام وفتح الطرقات وتقديم الخدمات للمواطنين.

بلدية رفح تحذر من نقص الوقود

وأضاف أحمد الصوفي: أن عدد السكان في رفح يزيد عن 100 ألف نسمة من أصل 320 ألف نسمة.

وتابع: ما زالت البلدية تقدم الخدمات بأقل الإمكانيات، ونحو 70% من المباني في المدينة مهدمة كليا و90% منها مهدمة بشكل جزئي.

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واستطرد: نحو 70% من الطرق والشوارع تعرضت للتدمير، والاحتلال دمر نحو 60% من شبكات المياه و70% من خدمات الصرف الصحي.

وأكد أحمد الصوفي، أن السكان يعانون من نقص المياه في ظل نقص الوقود في تشغيل آبار المياه.

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