الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

شرطة جنين تقبض على مطلوب خطر شارك في جريمة قتل أسير محرر قبل عامين

شرطة جنين، فيتو
شرطة جنين، فيتو

تمكنت شرطة محافظة جنين فجر اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على مطلوب خطر وذلك في عملية نوعية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تحديد مكان وجوده في إحدى القرى غرب مدينة جنين بالقرب من جدار الفصل العنصري.  


وفي تصريح للمتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، أكد أن قوات الشرطة عملت على مدار الأيام الماضية في متابعة الشخص المشتبه به بعد توفر معلومات تفيد بتورطه في جريمة قتل أسير محرر داخل مخيم جنين قبل نحو عامين أثارت الرأي العام في حينه. 

 
وقال ارزيقات: "بناءً على عمليات البحث والمراقبة الدقيقة، تم تحديد مكان وجود الشخص المطلوب في منزل بإحدى قرى غرب مدينة جنين، وعليه تحركت قوة من الشرطة فجر اليوم وتمكنت من إلقاء القبض عليه وإحضاره وتوقيفه لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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شرطة محافظة جنين مدينة جنين مخيم جنين

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