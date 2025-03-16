تعزيزات عسكرية إسرائيلية تصل مدينة جنين

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية جديدة باتجاه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه جنين

وفي السياق ذاته قالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، في تقرير لها اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الواسع على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ53 على التوالي.

العدوان الإسرائيلي على جنين

وأضافت اللجنة الإعلامية: ارتفع عدد النازحين في مخيم جنين إلى 21 ألف مواطن، نتيجة العمليات العسكرية لقوات الاحتلال، أي ما يقارب 90% من سكان المخيم تعرضوا للنزوح القسري.

وتابعت: تستمر قوات الاحتلال في عمليات الحرق والتدمير، حيث أحرقت أمس عددًا من المنازل في مخيم جنين، وتواصل انتشارها في الساحة الرئيسية للمخيم وعدة شوارع في المدينة، وتغلق مدخل مستشفى جنين الحكومي بالسواتر الترابية.

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