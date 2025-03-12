الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدن الضفة الغربية

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اقتحامها بلدتي عرابة وقباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تقتحم مدن بالضفة الغربية 

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية. 

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابًا فلسطينيًا وصادرت مركبته من بلدة أبو شخيدم شمال رام الله في الضفة الغربية

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الاحتلال يفجّر منزل ويعتقل فلسطيني في الضفة الغربية

 واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وداهمت منزل الشاب قبل اعتقاله، حيث قامت بتفتيش المنزل بدقة وتخريب محتوياته قبل مصادرة المركبة.

وفي سياق متصل، فجرت قوات الاحتلال منزلًا في شارع مهيوب بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المنازل المجاورة. 

 وأوضحت مصادر أن عملية التفجير جاءت بعد حصار مطوّل للمنزل، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

 

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصعيدًا مستمرًا من قبل قوات الاحتلال، يتخلله اقتحامات واعتقالات وهدم للمنازل، وسط دعوات دولية لوقف الانتهاكات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

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الضفة الغربية بيت لحم جنين قوات الاحتلال

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