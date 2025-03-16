الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

اللجنة الإعلامية بجنين: 90% من سكان المخيم تعرضوا للنزوح القسري

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

قالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، في تقرير لها اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي  تواصل  عدوانها الواسع على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ53 على التوالي.

العدوان الإسرائيلي على جنين 

وأضافت اللجنة الإعلامية: ارتفع عدد النازحين في مخيم جنين إلى 21 ألف مواطن، نتيجة العمليات العسكرية لقوات الاحتلال، أي ما يقارب 90% من سكان المخيم تعرضوا للنزوح القسري.

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وتابعت: تستمر قوات الاحتلال في عمليات الحرق والتدمير، حيث أحرقت أمس عددًا من المنازل في مخيم جنين، وتواصل انتشارها في الساحة الرئيسية للمخيم وعدة شوارع في المدينة، وتغلق مدخل مستشفى جنين الحكومي بالسواتر الترابية.

دمار كبير في جنين بسبب العدوان الإسرائيلي 

واستطردت: تواصل دبابات الاحتلال -التي اقتحمت جنين ومخيمها لأول مرة منذ عام 2002- في عمليات التخريب والمداهمة، إلى جانب جرافات وآليات الاحتلال العسكرية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدات جلبون وقباطية ويعبد وقرية بير الباشا، وحولت عددًا من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وأكدت اللجنة: أن العدوان الواسع على جنين أدى لأضرار جسيمة، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، وسط نقص حاد في الطعام والاحتياجات الأساسية للأطفال، تزامنا مع تواصل انقطاع المياه والكهرباء.

وأشارت إلى أن  عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها أدى إلى استشهاد 36 مواطنا، منهم اثنان برصاص أجهزة السلطة، التي تشترك في جرائم الاحتلال وتلاحق المقاومين وتقوم باعتقالهم.

وأوضحت أن  512 منزلًا ومنشأة تضرروا  بشكل كامل أو جزئي في مخيم جنين، في حين اعتقلت قوات الاحتلال نحو 202 معتقل، إضافة إلى إخضاع العشرات للتحقيق الميداني

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جنين قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين

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