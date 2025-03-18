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خارج الحدود

ترامب يوقع مذكرة بوقف اعتماد مبدأ الشمول والتنوع العرقي في تعيين الدبلوماسيين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مساء اليوم، مذكرة بوقف اعتماد مبدأ الشمول ولتنوع العرقي فى تعيين الدبلوماسيين التابعيين لوزارة الخارجية الأمريكية.

 

إدارة ترامب تمنح موظفي التنوع والشمول إجازة

وكانت إدارة ترامب أصدرت تعليمات فى يناير الماضى، بمنح جميع موظفي التنوع والمساواة والشمول في الحكومة الاتحادية إجازة، كما أعلنت عن خطط لتسريحهم في المستقبل القريب، وفقا لمذكرة صدرت حينها عن مكتب إدارة الموظفين.

 

خطة ترامب لتفكيك شامل لبرامج التنوع والشمول في الحكومة الاتحادية

وتتبع المذكرة أمرا تنفيذيا وقع عليه ترامب في أول يوم له في المنصب، يقضي بتفكيك شامل لبرامج التنوع والشمول في الحكومة الاتحادية، والتي قد تشمل كل شيء من التدريب على مكافحة التحيز إلى التمويل للمزارعين وأصحاب المنازل من الأقليات. وتوجه المذكرة الوكالات بمنح موظفي مكاتب التنوع والشمول إجازة مدفوعة الأجر، وإزالة جميع صفحات الويب العامة الخاصة بالتنوع والشمول بحلول نفس الموعد النهائي. وقامت

 

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ترامب تعيين الدبلوماسيين الشمول ولتنوع العرقي الرئيس الأمريكى الخارجية الأمريكية

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