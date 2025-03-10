الخارجية الأمريكية: ترحيل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الإثنين، أنه سيتم ترحيل مؤيدي حركة حماس الفلسطينية من الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيراتهم وإقاماتهم.



وقال روبيو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" معلقا على خبر اعتقال حرس الحدود الأمريكي للناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل، الذي كان يحتج على إسرائيل في جامعة كولومبيا، "سنلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يمكن ترحيلهم".



وكان محمود خليل في شقته المملوكة للجامعة على بعد مبان من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، عندما دخل العديد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى المبنى واقتادوه إلى الحجز، وقاموا بإلغاء بطاقته الخضراء وفقا لما كشفته محاميته إيمي جرير للوكالة الأمريكية.

ويشار إلى أن البطاقة الخضراء تسمح للأشخاص من غير مواطني الولايات المتحدة الأمريكية بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.



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