الخارجية الأمريكية تضع خطة لإغلاق عشرات القنصليات في الخارج ومسؤولون يحذرون من مخاطرها

يبدو أن خطة التقشف التي ينتهجها إيلون ماسك بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتوقف على الداخل الأمريكي بل يمتد إلى القنصليات بالخارج.

والجديد في هذه القصة أن وزارة الخارجية الأمريكية أعدت خطة لإغلاق عشرات القنصليات وطرد مئات الموظفين الأجانب في بعثاتها حول العالم.

خطة لإغلاق عشرات القنصليات الأمريكية بالخارج

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن "وزارة الخارجية الأمريكية وضعت خطة لإغلاق عشرات القنصليات الأمريكية وطرد العشرات من الموظفين الأجانب في بعثاتها حول العالم، وهي الخطوة التي قد تضر بجمع المعلومات الاستخباراتية والعلاقات الأمريكية في الخارج".

ضربة لجهود أمريكا في جمع المعلومات الاستخباراتية

وأضافت أن "كبار المسؤولين في وزارة الخارجية قد أعدوا بالفعل خططا بشأن ذلك بحلول هذا الصيف، ويفكرون في إغلاق المزيد من البعثات، وهي الخطوة التي من شأنها أن تشكل ضربة لجهود الحكومة الأمريكية لبناء الشراكات وجمع المعلومات الاستخباراتية".

وأشارت إلى أن "الوزارة تخطط أيضا لتسريح العديد من المواطنين المحليين الذين يعملون في مئات البعثات التابعة لها، حيث يشكل هؤلاء العمال ثلثي القوة العاملة في الوكالة، وفي العديد من البلدان يمثلون الأساس الذي تقوم عليه معرفة الدبلوماسيين الأمريكيين ببيئات عملهم".

ولفتت الصحيفة إلى أن "السفارات تضم ضباطًا من الجيش والمخابرات وإنفاذ القانون والصحة والتجارة والخزانة وغيرها من الوكالات، والذين يراقبون جميعهم التطورات في الدولة المضيفة ويعملون مع المسؤولين المحليين لمواجهة أي مشاكل".

وتعد الجهود الرامية إلى خفض الوظائف الدبلوماسية والموظفين في الخارج جزءا من حملة محلية لخفض ميزانية وزارة الخارجية بنسبة تصل إلى 20%، وفق مسؤولين أمريكيين.

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