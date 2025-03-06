احنا في خطر، 700 دبلوماسي أمريكي يحتجون على تفكيك وكالة التنمية

احتج مئات الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال الدبلوماسيون في رسالة موجهة لوزير الخارجية ماركو روبيو، إن غياب الوكالة الأمريكية للتنمية يقوض زعامة الولايات المتحدة وأمنها ويترك فراغًا ستملأه الصين وروسيا.

ومن المتوقع تقديم الرسالة عبر "قناة المعارضة" الداخلية بالوزارة، والتي تسمح للدبلوماسيين بالتعبير عن المخاوف بشأن السياسة دون الكشف عن هوياتهم.

وأضاف الدبلوماسيون أن تجميد إدارة الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير جميع المساعدات الخارجية تقريبا يهدد سلامة الدبلوماسيين والقوات الأمريكية في الخارج، ويعرض حياة الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الأمريكية للخطر.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي إن أكثر من 700 دبلوماسي وقعوا على الرسالة.

وجاء في الرسالة التي اطلعت رويترز على نسخة منها أن "قرار تجميد وإنهاء عقود المساعدات والدعم الخارجي دون أي مراجعة جادة يقوض شراكاتنا مع حلفائنا الرئيسيين، ويؤدي إلى تقلص الثقة، ويتيح فرصا للخصوم لتوسيع نفوذهم".

وأصدر ترامب في إطار أجندته "أمريكا أولًا" أمرًا بوقف مؤقت لمدة 90 يومًا لكل المساعدات الخارجية لدى عودته إلى المنصب في 20 يناير.

وأدى الأمر إلى توقف عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم وقوض توفير المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة.

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