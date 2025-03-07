الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: إدارة ترمب أنقذت 38 رهينة من غزة ولن تتوقف

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن إدارة ترامب أنقذت 38 رهينة من غزة ولن تتوقف حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم.

 

إنقاذ 38 رهينة من غزة

 وكان ترامب نشر منشورا عبر منصته "تروث سوشيال" حذر فيه "حماس" قائلا: "شالوم حماس، وتعني مرحبا ووداعا، يمكنك الاختيار: إما إطلاق سراح جميع الرهائن الآن، أو ستكون النهاية بالنسبة لكم".

 

ترامب يهدد حماس: اتخذوا قرارا ذكيا وإلا

 وأضاف ترامب: "نرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة ولن يكون هناك أي عضو في حماس آمنا إذا لم تنفذ ما أقول. اتخذوا قرارا ذكيا. أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا فستواجهون الجحيم لاحقا!".

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الخارجية الأمريكية ترامب إدارة ترامب

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